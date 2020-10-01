歐元區8月失業率升至8.1% 連續第五個月上升

根據歐盟統計局在週四 (1 日) 公布的數據顯示，由於疫情持續延燒，歐元區 8 月份失業率續升至 8.1%，為連續第五個月上升。

數據顯示，歐元區 8 月份失業率從 7 月份的 7.9% 升至 8.1%，失業人數增加 25.1 萬人，至 1,320 萬人。

經濟學家預計，隨著薪資援助計劃即將到期，此一數字恐將進一步上升。許多國家也出現新增病例上升的問題，市場憂心可能再度收緊限制措施，影響經濟活動。經濟學家認為，多國政府應進一步加強薪資援助措施。

歐洲央行日前也傳出計畫將原本 1.35 兆歐元規模的緊急抗疫購債 (PEPP) 在增加 5000 萬歐元 (約 17.26 億台幣)，以給予各國政府和企業更多直接的支持。

不過，報導指出，這些援助措施並未阻止企業的裁員潮。航空、旅遊和飯店等受災最嚴重的產業預期將面臨長期需求大減的問題。

歐元區仍面臨著如何讓休無薪假的員工重返工作的挑戰，根據歐盟委員會的預估報告顯示，2020 年歐元區失業率預期將上升至 9.5%。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。Harker 指出，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，歐元區 ZEW 濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 -89.8，低於 7 月的 -88.7。