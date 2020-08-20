今年金融業投入金融科技發展金額上看188.8億元 年成長14.3%

金融業近年積極推動數位轉型，金管會今 (20) 日統計，國內金融業去 (2019) 年投入金融科技發展總金額為新臺幣 165.2 億元，平均每家業者投入 5524 萬元，較前一年的 3936 萬元，成長 40.32%，今年預估投入金額為 188.8 億元，預計年成長 14.3%。

金管會表示，金融業投入金融科技發展的金額穩步成長，金管會將持續協助金融產業的數位轉型及創新，以提升金融業整體競爭力，並達成普惠金融的目標。

金管會自 2018 年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技的概況，今年度持續調查去年度相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，今年共計 299 家填報。

據統計，金融業者投入金融科技經費去年度合計 165.2 億元，其中，銀行業 118.9 億元、證券期貨業 9.6 億元、保險業 34 億元、周邊單位 2.7 億元；今年度預估 188.8 億元，預計年成長率為 14.30%，其中，銀行業 133.5 億元、證券期貨業 11.4 億元、保險業 40.4 億元、周邊單位 3.5 億元。

負責金融科技相關業務員工數部分，去年度共計 8824 人，其中，銀行業 6364 人、證券期貨業 990 人、保險業 1114 人、周邊單位 356 人。整體負責金融科技相關業務員工人數占總員工人數的比率去年度為 2.87%，較前一年度的 2.44% 增加。

從金融業者與金融科技業者合作情形來說，去年度共 104 家金融業者與金融科技業者業務合作，其中，銀行業 30 家、證券期貨業 45 家、保險業 23 家、周邊單位 6 家，業務合作類型最多為其他 (例如：Open API、身分認證、智能客服等)，其次依序為大數據、資安、人工智慧、支付、AML/KYC、雲端服務、智能理財、區塊鏈、保險科技、生物辨識、法遵科技、借貸、物聯網。

金融科技專利也有所成長，去年度申請專利案件共 844 件，通過 600 件。若以每家業者平均申請案件數來看，去年度 2.82 件 / 家，較前一年度的 1.98 件 / 家增加；平均通過件數去年度為 2.01 件 / 家，亦較前一年度的 1.68 件 / 家增加。

金管會表示，今年度金融業投資金融科技概況顯示，金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加。其中，投入金融科技經費部分，銀行業較前一年度成長達 49.92%，為各金融業別中成長最快者，保險業及證券期貨業亦分別成長 25.43% 及 17.27%，顯示金融科技的發展對提升金融業經營效率與效能的重要性亦日益增加。