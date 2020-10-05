【群益投顧】挑戰月、季線受阻，指數開高走低、k線收黑留上影線

一、盤勢分析

台股在秋節連假結束後，今 (5) 日早盤開高衝高，一度上漲逾 120 點，但衝高遇月、季線反壓後，一路震盪回檔，11 點過後一度拉回平盤附近。今日大盤的走勢，顯示市場仍處在”疑惑”的多空摸索階段；早盤強漲，研判一方面因為連假變數釐清，一方面上午亞洲盤美期指也是強勢反彈。不過大盤早盤衝高後在均線反壓便遭逢明顯賣壓而回落，也凸顯”(美股)變數”並未真正釐清，因為亞洲盤美期指強漲，市場歸因於川普染疫病情好轉，顯示從上周五到周一亞洲盤，市場關注的焦點都在川普染疫問題，然而川普染疫可以說只是美國將近 750 萬例確診中的一例，以新冠肺炎目前的殺傷力對享有世界最先進醫療資源的美國總統而言，形成明顯威脅的機率可以說非常低，所以上周五 (10/2) 美科技股的重跌，如果主要歸因於川普染疫的擔憂，在邏輯上存在一定程度過度反應，這應亦是今日亞洲盤美股期指強漲的主因，但上周五美科技股的跳空下跌，恐怕也一定程度也折射出市場對階段美股反彈延續力的質疑，對應來看，美三大指數月線能否有效站上，將是近期市場關注的重要指標。川普染疫消息挹注今日口罩、生技醫療等泛防疫概念股表現最為強勢，另外，散裝航運、二線紡織等傳產股，亦為盤面相對強勢的方向。從資金熱炒的盤勢強勢族群 (個股) 集中在這些具有相當程度指數風險規避的概念股，可看出階段市場態度謹慎，市場謹慎雖對盤勢短線籌碼的相對穩定有正面影響，但也相當程度反映出市場對中期結構風險的擔憂仍待釐清。

二、盤勢預估

在盤勢仍存結構風險下，產業趨勢佳的業績股，亦成為周一盤面相對受資金青睞的方向。類比 IC 廠矽力 - KY(6415)今日股價攻上漲停。在 5G 基地台及固網設備拉貨力道持續增強下，矽力 - KY 第二季淨利達 7.24 億元，再度改寫單季歷史新高。矽力 - KY 董事長表示，矽力 - KY 現在出貨的 5G 相關產品是在 2018 年就設計導入 (Designin)，目前正在設計導入未來兩年的產品，預期未來幾年出貨力道將持續成長。在歐美秋冬疫情有再度重燃的環境下，實質受惠疫情、今年營運明顯成長的圓剛(2417)，今日股價亦攻上漲停；圓剛 8 月 EPS1.31 元、創新高，前 8 月純益 6.21 億元、年增 42 倍每股賺 3.23 元。公司看好後疫情時代帶動的新工作、生活模式與服務，「影音創作」與「視訊協作」兩大市場可望持續挹注營運。辛耘(3583) 第二季毛利率回升至 42%，單季每股賺 1.29 元、較上季成長近 26 倍。市場傳有”台灣 DRAM 之父”之稱、近年投效陸半導體業的高啟全離開紫光集團，與台灣設備及晶圓再生廠商辛耘 (3583) 合作，在靠近中國大陸武漢的黃石投資興建 12 吋晶圓再生廠。

三、強勢股

電子：

矽力 - KY(6415)、圓剛 (2417)、達能 (3686)、凌巨 (8105)

非電子：

康那香 (9919)、裕民 (2606)、聚隆 (1466)、太景 *-KY(4157)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據