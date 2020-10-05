電子股軟腳 台股量縮驚驚漲季線得而復失 漲32點收12548點

隨著美國總統川普染疫利空逐漸淡化，美股電子盤回穩，加上中芯禁令帶動轉單效應，台股今 (5) 日一度漲逾百點、站上季線關卡，不過電子族群後繼無力，台積電、大立光翻黑，終場指數收在 12548.28 點，上漲 32.67 點，成交值縮至 1479.18 億元。

中芯確定遭美國實施出口管制，轉單效應再度帶動台廠半導體廠股價走揚，晶圓雙雄台積電、聯電聯袂開高，但隨著逢高賣壓出籠，台積電終場翻黑下挫 0.1%，收在 432.5 元；聯電漲幅收斂至 0.5%；世界也拉回整理，以下跌 0.8% 作收。

半導體股成為今日多頭青睞焦點，矽力 - KY 受惠中國去美化趨勢，今年可望大賺逾 3 個股本，今日股價亮燈漲停。矽晶圓雙雄環球晶、台勝科產能滿載，兩檔個股今日分別上漲 0.9%、2.8%，法人持續看好全年獲利表現。半導體大老高啟全離開紫光集團，傳將與辛耘聯手攻晶圓再生領域，引發市場關注，激勵辛耘股價逼近漲停。

其他權值股方面，大立光今日欲振乏力，股價開高走低，終場下跌 1.9%，收在 3295 元；鴻海、聯發科、日月光投控、國巨等皆維持上漲走勢；台塑、台化、統一超、巨大、正新等傳產股也都漲逾 1%；金融股表現相對弱勢，富邦金跌逾 1%，國泰金、玉山金等都在盤下整理。

散裝航運股迎接旺季，裕民今日股價亮燈漲停，中航、新興、益航、四維航漲勢也相當強勁；貨櫃航商持續受惠美國線供不應求利多，長榮、陽明、萬海今日也有 3-7% 的漲幅。

此外，川普夫婦確診新冠肺炎，帶動防疫概念股走強，口罩股康那香、恆大、南六均攻上漲停；其他生技股包括合世、太景 - KY、晶宇等都亮燈漲停；永昕、懷特、中化生、國光生也都表現亮眼。