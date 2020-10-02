亞馬遜終於揭露 今年有超過1.9萬名員工確診

幾個月前，勞工組織、政界人士和監管機構多次向亞馬遜 (AMZN-US) 施壓，要求該公司揭露有多少倉儲工人確診新冠肺炎，因在這些工人擔心亞馬遜沒有採取足夠的保護措施，並呼籲關閉有確診病例的物流設施。亞馬遜週四 (1 日) 表示，目前約有 19000 多名工人確診。

亞馬遜表示，在 3 月 1 日至 9 月 19 日期間，亞馬遜在美國約 137 萬名亞馬遜和旗下 Whole Food 超市一線員工中，共計有 19,816 起推定或確診的新冠肺炎病例，佔整體員工總數的 1.44%。在今年，至少有 8 名亞馬遜工人因新冠病毒死亡，不過亞馬遜沒有提供最新數據。

亞馬遜表示，與美國的一般人群確診率相比，員工的感染率較預期的低 42%。如果亞馬遜的感染率與一般社區一致，則總病例數將達到到 33,952 例。

為了因應新冠肺炎疫情期間線上購物需求的激增，亞馬遜曾在先前宣布將在美國和加拿大增聘 10 萬名員工，是該公司今年內第四次增聘人手。

在疫情爆發後，許多商店被迫關閉，人們也因疫情避免前往超市，促使消費者轉向線上購物，採買衛生紙、洗手液等日用品，線上訂單因而激增，而辦公用品和電子產品的銷量也因防疫措施而有所增加。

受惠於疫情期間線上購物需求躍升，亞馬遜的股價今年已飆升了近 70%，該公司市值也升至 1.56 兆美元。