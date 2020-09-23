券商喊買！亞馬遜漲逾5% 傳10月中旬舉行Prime Day

券商 Bernstein 周二表示，近期的拋售潮給投資者買進亞馬遜 (AMZN-US) 的絕佳機會，該股股價應聲大漲逾 5%。另一方面，根據亞馬遜內部信件，亞馬遜為期 2 日的購物盛事 Prime Day 將於 10 月 13 日至 14 日舉行。

分析師 Mark Shmulik 調升亞馬遜股票評價，自「符合市場表現」調高至「優於大盤」，目標價 3400 美元。獲此評價，激勵亞馬遜週二大漲 5.69% 至 3128.99 美元。

Shmulik 表示，「所有跡象表明，亞馬遜正從一個新水準成長茁壯，今年透過 100 個以上新設施，履約能力較去年同期提高 50%，且計劃增加聘僱 10 萬名員工。」

Shmulik 研究報告指出，由於亞馬遜在雜貨、購物方面皆有策略性的進展，即使實體零售業者在疫情後恢復運作，亞馬遜的領導地位只會更加穩固。

Shmulik 認為，亞馬遜定位極佳，可以從超大規模的雲端市場上長期受益，「我們也會持續看漲華爾街的廣告業務。」

同日，《The Verge》報導，根據亞馬遜內部信件，亞馬遜為期 2 日的購物盛事 Prime Day 將於 10 月 13 日至 14 日舉行，而官方將於 9 月 27 日正式宣布。

亞馬遜 7 月時確認將推遲舉行美國的 Prime Day，並在其第二季財報上提到，Prime Day 將於第四季召開。先前亞馬遜告知第三方賣家，要將 10 月 5 日當週空下來做 Prime Day 促銷和優惠券活動。

如今，距離第四季尚有一週，亞馬遜似乎已經在為營運網絡中的品牌、賣家和員工做準備，以迎接即將宣布的購物盛事。

根據內部通知，亞馬遜上週五通知倉庫員工，全職員工在 10 月 13 日至 20 日期間禁假，「為忙碌的秋天做好準備。」

前亞馬遜高層兼電子商務諮詢公司 eShopportunity 執行長 Fahim Naim 表示，亞馬遜也限制各品牌不能在 10 月 13 日那週提交特定交易，示意今年的 Prime Day 就約在那個時候舉行。根據媒體收到的內部通知，亞馬遜各協力廠商提交限時促銷活動或「閃電交易」的時間到 10 月 11 日為止。

亞馬遜發言人則回應，公司尚未宣布 Prime Day 的任何日期。