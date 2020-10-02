亞馬遜上看4500美元？華爾街大多頭：廣告業務被嚴重低估！

華爾街出現亞馬遜 (AMZN-US) 的新大多頭。

Pivotal Research 分析師 Michael Levine 週四重申對亞馬遜股票的「買進」評級，目標價自 3925 美元躍升至 4500 美元，成為華爾街目前最高目標價。

他說，此舉部分原因是因為市場大大低估該公司的廣告業務價值。

亞馬遜週四上漲 2.3% 至 3221.26 美元，意味著 Levine 目標價隱含漲幅約莫 40%。

Levin 認為，投資者以分類加總估值法 (SOTP) 計算亞馬遜價值是錯誤的做法，尤其是廣告業務，雖然僅占營收 5%，但對公司 EBIT 的貢獻卻遠遠高出比例許多，不含 AWS 業務。

他認為，如果將廣告視為一個獨立的業務部門，那麼該部門將在 2020 年估計 EBIT 占比超過 300%。

他估計，亞馬遜可望到 2024 年產生 910 億美元 EBIT，超越他財務模型中估計的 715 億美元 EBIT，更遠高於華爾街共識的 690 億美元。「整體而言，我們認為投資者實質上大大低估了廣告業務的獲利能力。」

然而，他強調這是長期看法。他指出，亞馬遜似乎將展開新一輪投資履約，這將會增加成本並縮減利潤，所以他也警告，在當前環境下很難提供指導。

「從長期來看，我們認為在 4 年多的時間內，做多亞馬遜 / 做空市場將獲得豐厚回報。」

Levine 估計，亞馬遜當前廣告業務中有 85%-90% 屬於贊助商刊登。「在這種情況下，廣告商為更好的版位支付更高的金額，用戶留在亞馬遜，而亞馬遜掌握交易與交易數據。目前為止，消費性包裝商品廠商是市場上大宗。」

「我們認為 P&G、聯合利華、勁量.. 這些沒有真正直接面向消費者策略的企業，他們認為在亞馬遜網站上刊登廣告與在沃爾瑪、Target 和 Kroger 等刊登廣告沒有什麼不同。但事實上，亞馬遜是真正顧客群所在，在亞馬遜上刊登廣告的效果會優於其他離線廣告版位。」