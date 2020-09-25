亞馬遜線上產品大會：Fire TV介面重新設計、功能再升級

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (24 日) 召開線上產品大會，宣布介面重新設計的 Fire TV，讓用戶直接收看 Disney+、Netflix、Hulu 和更多 app 的內容，挑戰 Roku( ROKU-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV。

亞馬遜表示，大眾因防疫而在家中電視機前花費的時間更多，希望藉由增加電視更多功能，讓用戶在電視機前待更久。德銀 8 月分析報告指出，Fire TV 新功能可能會更直接挑戰全球連網電視串流時數市占 50% 的 Roku，因其成長機會強大。

亞馬遜週四宣布的新功能今年稍晚將自新款「Fire TV Stick 」和 「Fire TV Stick Lite」這些設備開始提供，但下週起出貨時還不會具有這些功能。現有 Fire TV 設備自明年第一季也將有新功能。

新功能：

內容搜尋更便利，新用戶檔案

Fire 新介面直接收看各家串流 app 推薦的內容

亞馬遜副總裁兼 Fire TV 總經理 Sandeep Gupta 表示，用戶反映 Fire TV 主畫面太複雜，因此亞馬遜重新設計主畫面，讓用戶更容易找到想觀看的內容，並快速切入直播電視。

「用戶可以搜尋喜劇，或者搜尋有湯姆 · 克魯斯的內容，如果不知道自己想看什麼，Fire TV 也會試著推薦登陸點，展示一些免費的電影、電視節目、更廣泛的類別、app 等等。」Gupta 還提到，觀眾可快速訪問電視指南，這對從有線電視轉換到串流媒體的觀眾來說，更有熟悉感。

新軟體支援設立至多 6 個用戶檔案，意味著你可以登錄個人檔案，查看亞馬遜推薦的節目和電影，其他成員也可以登錄到自己的檔案進行個人化設定，用戶也可以創建兒童頁面，只展現經自己同意、適合兒童的內容。先前用戶必須切換每一個 app 內的檔案 (例如 Netflix 或 Hulu)，才能看到這些 app 內推薦的內容。

新軟體提供選項，用戶可在觀看電影或電視節目時，同步以子母視窗方式直接觀看 Ring 或支援 Alexa 的視訊攝影機的畫面。

最後，Fire TV 上的 Alexa 語音助手資料庫也擴大了，Gupta 表示，過去一年 Fire TV 收到的要求指令成長 80%，但他沒有提供具體數據。

「這表明大眾喜歡使用 Alexa，也更常用 Alexa 來管理購物路徑、食譜... 不管是什麼。現在 Alexa 的回應跳出來後只會覆蓋螢幕的一小部分，用戶可以持續觀看節目或做任何正在做的事情，不因此中斷。」

使用 Amazon Fire TV Cube 視訊通話

Amazon Fire TV Cube

明年第一季亞馬遜 Fire TV 也會推出新視頻通話功能，擁有第二代 Fire TV Cube 的用戶很快就能添購一款羅技網路攝影機，在 Fire TV 上進行視訊通話，且支援 Alexa 視頻通話，稍晚也會支援 Zoom。但這功能不在 Fire TV 遙控器上 (Fire TV Stick)，因為該功能需要使用一個 USB 連接埠，只能在 Fire TV Cube 上找到。

新 Amazon Fire TV Sticks 售價和發售日期

Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick 和 Fire TV Stick Lite 分別售價 39.99 美元和 29.99 美元，前者支援更新的技術，例如 HDR 和杜比全景聲 (Dolby Atmos)，只要使用者的電腦和音響也支援此功能。

但這兩款都不支援 4K 影視，所以 4K TV 用戶且講究最高畫面品質的消費者不建議購買，應改選售價 49.99 美元的 Fire TV Stick 4K，但此款尚不具有上述新功能，必須再等待一段時間才會更新。

Fire TV Stick Lite 功能較基本，不支援杜比全景聲和一些較高階、串流能更穩定的 Wi-Fi。這兩款新推出的「Fire TV Stick 」和 「Fire TV Stick Lite」據稱都較前代增速 50%，也都搭載了 Alexa 語音助理，可以聲控開啟電影、電視節目、app 等等。

新款「Fire TV Stick 」和 「Fire TV Stick Lite」週四起開始接受預購，9 月 30 日起開始出貨。