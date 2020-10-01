川普簽署稀土開採行政命令 礦業面臨國家緊急狀態

稀土是美國許多高科技公司至關重要的原料，是美國企業不生產，且需要從中國進口的重要原料。由於去年美國稀土化合物和金屬的進口有 80% 來自中國，稀土也一直是美國關注的議題。報導指出，美國總統川普 (Donald Trump) 在週三 (30 日) 簽署了一項新的行政命令，宣布美國礦業面臨國家緊急狀態。

川普是在前往明尼蘇達州參與競選活動的途中，簽署了這項行政命令，他期望在該州獲得鐵嶺 (Iron Range) 地區礦工和居民的選票支持。

此舉旨在擴大美國國內的稀土開採，降低對中國的依賴。在美中貿易戰加劇的狀況下，中國可能對稀土出口進行限制一直是當局的隱憂。美國政府去年就已經下令國防部促進稀土磁鐵的生產，該材料應用在電動車、飛彈制導系統、風力渦輪等領域中。

美國國防部主管採購與後勤事務的副部長 Ellen Lord 曾表示：「我們擔憂供應鏈中的弱點，特別是當對手控制了供應的時候。」。

該項行政命令也提及了針對整體礦業營運與發展的改善，其中包含對國內供應鏈的支持，專用於清潔能源方案的貸款等。

投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 曾表示，稀土對於美國科技公司的價值遠超過了實質上的數字，並具有更重要的「戰略意義」。對於那些走在創新前沿的美國高科技公司來說，稀土是不可或缺的原料，因此很有可能成為中國在貿易戰中的反擊王牌。

本月稍早，兩位美國共和黨參議員曾提出相關法案，希望減少對中國稀土的依賴。另外，歐盟也加緊努力減少對這些原物料進口的依賴，歐盟執委會也計畫，將在年底前建立稀土聯盟，旨在擺脫對稀土的依賴。