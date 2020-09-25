歐元區8月M3貨幣供給量年增9.5% 不如市場預期

據歐洲央行在週五 (25 日) 公布的數據顯示，歐元區 8 月 M3 貨幣供給量較去年同期成長 9.5%，不如市場預期，增速有所放緩。

數據顯示，歐元區 8 月 M3 貨幣供給量年增 9.5%，低於 7 月份修正後的 10.1% 增幅，也低於市場預期的增長 10.2%。

經調整後私人部門貸款增長了 4.6%，低於 7 月份的 4.7%。家庭貸款年增 3%，非金融公司貸款則是年增 7.1%。

ING 經濟學家 Bert Colijn 表示，對私營部門的貸款和貨幣供給量成長放緩表明，緊急流動性效應正在減弱，同時，在高度不確定的經濟環境下，商業投資可能仍將維持疲軟。

IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示：「歐元區 8 月份的反彈失去了動力，突顯疫情造成內需疲軟。歐元區各地確診病例數增加的跡破壞原先復甦的趨勢。」

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。Harker 指出，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，歐元區 ZEW 濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 - 89.8，低於 7 月的 - 88.7。