ECB經濟學家：歐元近期漲勢 恐削弱通膨前景

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 在週五 (11 日) 警告表示，近期歐元匯率的上升恐削弱了通貨膨脹的前景，歐洲央行已經做好準備，將在必要的時候實行更多的貨幣刺激措施。

Lane 表示，在今年剩餘時間內，通貨膨脹率預期將維持負值，因為經濟反彈所帶來的通膨前景，很大程度上已被歐元匯率的走強而抑制。「我們沒有自滿的餘地，這一點再清楚不過。央行已經做好準備，隨時對所有貨幣工具做出適時的調整，以確保通膨持續地朝向目標前進。」Lane 說道。

歐洲央行在週四表示維持疫情緊急購債計劃 (PEPP) 不變，總金額為 1.35 兆歐元 (合 1.6 兆美元)，並預期計劃至少持續到明年 6 月底。

荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 曾表示，歐元區經濟衰退程度超過歐洲央行基準預估的風險已經降低，鞏固了對基準情景預估的信心，風險平衡更為有利。他也表示，從信心指標來看，6 月份出現了強勁反彈，換句話說，前瞻性信心指標已經表明，5 月份歐洲經濟已見底。

不過，IHS Markit 首席業務經濟學家 Chris Williamson 表示，儘管總體數據偏向樂觀，同時也出現了部分警告訊號。相對於產能，市場需求仍舊疲弱，企業裁員持續，尤其是製造業的就業人數降幅明顯，跌幅接近金融危機以來高點。

歐洲央行先前曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。