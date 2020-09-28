美國航空CEO：有信心獲得政府新一輪援助 以避免大規模裁員

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對航空業帶來嚴重衝擊， 在過去 6 個月中，全球航空業已經有超過 35 萬人遭到裁員。不過，美國航空 (AAL-US) 執行長 Doug Parker 預期，美國國會最終將能達成新一輪刺激政策協議，向航空業提供援助，在先前的援助計畫到期前，讓航空業免於進行大規模裁員。

Parker 在接受採訪時預期，雖然時間已經無多，但有信心美國當局、共和黨與民主黨可以針對航空業新援助措施達成協議，因為各方明白這是正確的，並且航空業重要的基礎建設。

美國政府 250 億美元的救助計劃將於 10 月 1 日到期，而國會近期在新一波的刺激政策協議上陷入僵局，導致許多航空公司開始尋找其他替代方案，並為最壞的情況做準備。Parker 表示，在沒有新一輪刺激措施的情況下，航空業恐怕將有大約 10 萬名員工被迫休假。裁員將使美國航空業萎縮，一旦需求，經濟改善，將嚴重阻礙航空服務的能力。

Parker 預期，受到疫情的衝擊，美國航空今年第三季營收預計將大跌約 75%，而第四季營收預期下跌 65%。

在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。國際航空運輸協會 (IATA) 表示，直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」