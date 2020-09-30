費城Fed總裁：美國就業市場恐至2023年才能恢復疫情前水準

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊，美國費城 Fed 總裁 Patrick Harker 表示，儘管美國經濟在第二季出現大幅萎縮後，反彈速度較最初預期的要快，但是美國就業人市場可能要到 2023 年，才能恢復到疫情前水平。

Harker 說道：「不幸的是，就業市場可能要到 2023 年才能回到疫情前的水平。」他也敦促美國立法者盡快考慮提供進一步的援助，以削弱疫情對經濟帶來的衝擊。

Harker 指出，美國經濟要能持續成長，主要取決於新增病例數的持續下降，有賴於民眾普遍戴口罩，確保只出現零星的新增病例。此外，他也假設疫苗將在明年中旬到下半年開始廣泛使用。Harke 表示，經濟的發展很大程度上取決於在疫情的狀況。

此外，Harker 也表示，即使經濟持續復甦且新增病例數有所減緩，旅遊業和飯店業等部門仍可能在很長一段時間內保持低迷，對美國國內生產總值 (GDP) 和就業成長帶來拖累。

克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 日前表示，儘管勞動力市場和經濟最近有所改善，但仍遠未實現通貨膨脹和就業目標。她預估今年底美國失業率將在 7% 至 8% 之間，通膨為 1%，低於聯準會 2% 的目標。

前亞特蘭大聯準會 (Fed) 主席 Dennis Lockhart 表示，美國經濟在第三季有望從上一季的萎縮中反彈，但是，如果疫情的爆發得不到有效的管控，美國經濟很可能陷入雙底衰退 (double dip)，意味著經濟在短暫復甦後又重回衰退的時期。

根據先前美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。