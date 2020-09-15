小摩CEO示警：美國經濟復甦恐脫離正軌

摩根大通 (JP Morgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 近日受訪指出，由於缺乏額外經濟刺激措施，市場又面臨總統大選、潛在第二波疫情等不確定性，美國經濟復甦進展很可能會因此中斷、脫離正軌。

戴蒙是在上週五與券商 Keefe Bruyette & Woods(KBW) 分析師 Brian Kleinhanzl 進行會談，討論該銀行信貸與經濟前景，戴蒙在談話中發表上述評論， Kleinhanzl 於週一的報告中揭露談話內容。

戴蒙補充說，政府初期的刺激措施延緩了經濟衰退的全面衝擊，該報告稱，隨著下行力道持續，向銀行貸款的客戶將顯著受影響。

消費者支出減少了，Kleinhanzl 寫道：「根據他們 (摩根大通) 的資料，尚不清楚經濟走向是好是壞。」

新冠疫情大幅衝擊美國銀行體系，銀行依據 CECL(Current Expected Credit Losses) 準則為呆債損失大舉提撥準備金，使其近幾季的獲利明顯遭到壓縮，不過近期宏觀經濟狀況優於預期，Kleinhanzl 預計銀行第四季將釋出部分準備金。

鑒於疫情對經濟的影響仍充滿未知，Barron's 日前報導指出，包括摩根大通 (JPMorgan) 在內的一些銀行可能會在 2021 年和 2022 年釋出準備金。

摩根大通 (JPM-US) 為美國資產規模和交易量最大的銀行，擁有 4900 家分行機構和信用卡業務。

戴蒙還表示，因為疫情期間讓員工居家辦公，損害整體產能，減少他所謂的辦公室「創新激盪」(creative combustion)。

戴蒙說，摩根大通正在設法讓員工安全返回辦公室工作。Kleinhanzl 寫道：「戴蒙認為，年輕員工重回辦公室工作，有利於激發他們的創新思考力。」