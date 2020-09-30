瑞銀：美政治局勢風險 成各央行主要經濟擔憂

根據瑞銀 (UBS) 的調查顯示，與美國政治局勢相關的風險已成為各國央行的主要經濟擔憂，同時各國央行也憂心中美貿易戰和全球經濟放緩的問題。

在針對 30 多位央行經理的調查中顯示，有 42% 的受訪者預估，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將進一步對主要經濟體帶來衝擊，並導致新一波的防疫封鎖措施重啟。

在影響全球經濟的非疫情考慮因素中，貿易戰已連續第三年成為市場最擔憂的因素，有 81% 的受訪者提及。對於全球經濟放緩和通貨緊縮趨勢的擔憂則位列第二，受訪者中提及的比例為 72%。

此外，對美國政治局勢擔憂的比例有所上升，有 72% 的受訪者提及相關議題，是一年前將其視為主要風險的受訪者比例的兩倍多。

調查中也顯示，美元在全球範圍內的主導地位仍然沒有改變，但受訪者持有的美元的比例為 67%，低於去年同期的 71%。調查中也發現，在過去的 12 個月中，美元和人民幣是受訪主權機構中增加最多的貨幣。

美國銀行 (Bank of America) 外匯策略師 Ben Randol 表示，未來將面臨重大的經濟和事件風險，預計美元將在選舉前走高，甚至可能在選後持續上升。該銀行預測，年底歐元兌美元匯率將從 1.16 降至 1.14。

瑞銀美國固定收益部門負責人 Thomas McLoughlin 表示，川普在尋求勝選的過程中所面對的一系列障礙，可能將促使川普採取各種行動來與拜登競爭。如果選舉當日沒能出現明確的獲勝者，那投資者應該為劇烈的市場波動做好準備，並轉向投資更穩定的資產。