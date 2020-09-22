BBH策略師：美國經濟難見復甦 美元下一波將再跌5%

在股市陷入掙扎的同時，美元本週開高，在 6 週的高點附近徘徊。但著名策略師、Brown Brothers Harriman 的 Win Thin 警告，美元難以維持在當前的水準，經濟背景可能造成美元新一波貶勢。

他預測，美元指數隨後將測試 2018 年 2 月的低點，大約在 88 附近，以當前美元匯率來看，代表還將再跌約 5%。

他認為，自 3 月份疫情加劇以來，因避險情緒爆發，帶來美元上漲，但情況並沒有持續太久，不利局勢仍將打影美元及美國經濟。他預計，經濟復甦要延到 2021 年初才會出現。

他做此推測的基準假設，是認為國際間仍會有第二波疫情流行，此外，在 11 月大選之前，美國國會不會再通過第二輪的刺激方案。

Thin 表示，選前達成協議的可能性在急劇下降，「隨著 (當前) 刺激措施用盡，我們看到美國經濟數據疲軟。對我來說，這全都是美元的不利因素。」

美國聯準會自 4 月以來，採取多種前所未有的政策行動，來幫助經濟，Thin 認為，這種「強力救援」的超寬鬆做法，阻止了美元的強勢。

不過，他表示，這是周期性問題，而非結構性問題，因此他不會長期看空美元，只是現在還未處在該有的位置。

儘管近期走強，美元在過去 6 個月仍下挫逾 9%。