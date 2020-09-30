公共投資奏效 Q3越南GDP成長2.62%

《日本經濟新聞》報導，越南國家統計局周二 (29 日) 公布 Q3 GDP 較去年同期成長 2.62%，優於 Q2 的 0.39%，反映公共投資的成效。

決定越南最高領導人的 5 年一度共產黨大會，最快在 2021 年 1 月就會召開，越南政府高層也在這之前積極地指示公共投資，支撐越南景氣。

越南 2020 年前三季的公共投資額報 130 億美元、年增 33%，推升 Q3 GDP 表現。投資集中在道路、鐵路等基礎建設，為該國創造出許多工作機會。

占越南 GDP 七成的個人消費，在 Q3 雖然受到肺炎疫情影響，卻仍維持在去年同期水準。

Q3 越南出口年增 11% 至 800 億美元。由於全世界在家工作的需求增加，電腦相關出口增加 2 成以上。出口到中國的鋼鐵也成長，這是由於中國的疫情並不嚴重，該國在基礎建設方面擴大投資。

另一方面，占越南 GDP 一成的觀光業出現萎縮。越南從今年 3 月起原則禁止觀光客入境，在目前還不知道會在何時重啟。

根據越南計畫投資部 (MPI) 的說法，今年前三季的外商直接投資 (FDI) 許可金額，較去年同期減少 19% 至 212 億美元。

亞洲開發銀行 (ADB) 預測， 2020 年越南 GDP 的實質成長率將落在 1.8%。