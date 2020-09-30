中國財新9月份PMI降至53 略低於預期

周三 (30 日) 財新公佈中國 9 月製造業 PMI 達 53，預期 53.1，前值 53.1，這顯示中國製造業景氣情況仍在改善中。

這一走勢與中國統計局製造業 PMI 並不一致，中國統計局公佈的 9 月製造業 PMI 達 51.5，較 8 月提升 0.5 個百分點。

各分項指數中：

9 月份生產指數在擴張區間微降，但仍保持穩健。企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續消退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

新訂單指數創下 2011 年 2 月以來最高，連續四個月處於擴張區間。主要因為中國境內、外經濟復甦，產品需求成長，帶動銷售上升。

新訂單增加導致企業積壓工作量繼續上升，積壓工作指數與 8 月幾乎相當，連續四個月處於擴張區間。

製造業結束連續八個月減少勞動力的狀態，9 月就業指數升入擴張區間。部份企業因訂單增加而擴大勞動力，另外一些廠商則在員工自願離職後沒有填補職缺。

新訂單增加也促使廠商繼續增加採購，原物料庫存指數連續四個月處於擴張區間，接近 7 月份所創下的七年半最高值。生產需求上升和訂單增加是使庫存成長的主要因素。

原料普遍漲價，原物料採購價格指數連續四個月處於擴張區間，且高於 8 月。製造商繼續小幅上調產品售價，但幅度低於 8 月。

製造商對未來 12 個月的生產前景信心成長，樂觀度來到近三個月最高。業界預期產出增長，普遍是因為相信市況和客戶需求將繼續從新冠疫情的衝擊中復原。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後供需兩端均好轉，經濟加速恢復，海外需求轉強。製造業持續的成長之下將減輕下一階段的政策壓力。但與此同時，製造業就業形勢還不能太過樂觀，潛在風險仍在。

未來一段時間，海外疫情的再爆發和美國大選存在極大的不確定性，中國境內、外雙循環的新發展格局的建構還是面臨極大挑戰。