5G iPhone起不了大浪？AT&T執行長：經濟壓力沉重 消費者恐更加掂量荷包

多年來科技投資者一直期盼著蘋果 5G 無線 iPhone，就在此款手機即將問世之際，AT&T (T-US) 執行長 Jeff McElfresh 卻潑了大眾一桶冷水，要大眾「冷靜一點。」

「我一直想減輕大眾對 5G 的期待。」McElfresh 受訪時說。

知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 計畫 10 月推出 5G iPhone。McElfresh 認為，一些用戶會希望升級到 5G 無線服務，因為這會讓他們有「在家使用寬頻連線的速度感」，但也會有一些用戶不想要為該服務付費升級，他們可能已經滿意 AT&T 目前的 4G LTE 技術。

McElfresh 表示，「我相信會有許多 iPhone 用戶升級到 5G 手機，但我預計這不會是多盛大的事，雖然我也不覺得這微不足道，但有鑑於當前我們承受的經濟壓力，我想消費者應該會掂掂荷包，三思而行。」

5G 技術一直被吹捧為互聯網的未來，為汽車和智慧家電等的發展鋪路，但因為這突破性的快速尚未出現廣泛應用，且受益者大多為大型企業而非消費者，所以最初問世時恐怕市場歡呼聲不大。AT&T 今年 7 月正式在全美推出 5G 網絡。

與此同時，AT＆T 工程師已經在研究 6G，McElfresh 說，這可能在未來十年打造互聯網機器和人工智慧之間的進步。

他提到，對追求最快連線速度的消費者來說，無線上網技術始終是落後於光纖上網的選擇，AT&T 計畫未來幾年提高對光纖上網產品的花費。

「如果你在家或者處於一個需要進行多個會話的環境，物理上來說，這對寬頻來說很費力。我的意思是，所有行動基地台，不管是 5G 還是 4G、高的小的都需要大量光纖，因為你必須要將頻譜與那些無線電連接回網絡，因此我們圍繞光纖和 5G 的投資主題是相輔相成的。」