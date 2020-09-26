A股上市公司第三季業績預告 科技、生技最亮眼

截至周五 (25 日) 止，中國 A 股已有 574 家上市公司公布 2020 年第三季業績預告，當中宣布業績告捷的企業共有 201 家。這些第三季業績表現亮眼的上市公司大多以生技、養殖及科技產業為主。

在這 201 家傳出好消息的公司中，值得注意的是有 133 家公司公布前三季的具體業績數據。從預估純益年增幅來看，這 133 家公司前三季業績預估年增率在 50% 以上，其中漲幅超過 80% 的公司有 90 家，超過 100% 的公司有 72 家。

這些企業業績成長的因素主要來自自身營運成長及併購。在自身營運成長方面，科技類的表現最為突出，主要以 TWS 耳機、5G、華為供應鏈重建、科技材料及設備廠等概念表現相對優異。

此外，今年科技企業業績成長新增一個亮點就是宅經濟帶來的效益，因為新冠肺炎因素影響，宅經濟帶動相關科技產品需求增溫，行業個股表現亮眼，此外電商等新興產業也成為受惠於宅經濟的另一隻黑馬。

(圖片: AFP)

至於生技及養殖產業表現也不俗，以生技產業為例，前三季業績明顯成長，主要因素就是受到新冠肺炎疫情影響，病毒檢測試劑銷售收入貢獻躍升，同時檢測儀器銷售也明顯大幅提升。養殖業方面則是因為生豬價格的變動所至。

中國 A 股的第三季財報季將自 10 月 10 日起跑，由化學製藥的健友股份掀開序幕。市場分析認為隨著新冠疫情取得有效控制和經濟的復甦，A 股整體上市公司第三季的營運情況將出現較大的轉機。