阿里2020年投資者大會看好中國「下沉市場」潛力

周二 (28 日) 阿里巴巴 2020 年全球投資者大會以網路視訊方式舉行，這是疫情發生後阿里巴巴第一次向投資人介紹公司戰略和業務進展。過去一年阿里巴巴在中國零售市場的年度活躍消費者達到 7.42 億，並看好下沉市場 (屬中國三線以下城市及農村地區) 發展潛力，預計未來 2～3 年仍然還有很大業務拓展空間。

2021 財年第一季，天貓的實物成交年增率達 27%，服飾、快速消費品、消費電子等核心產品銷售快速成長，大幅超越中國整體零售市場年增幅度。8 月份淘寶的月度交易額更是創下過去一年裡的最高漲幅。

另一方面阿里巴巴旗下淘寶體系產品已佔下沉市場 40% 市佔，在近兩年淘寶新增用戶中超過 70% 來自下沉市場，而月度活躍用戶成長 2.26 億，年度活躍消費者成長 2.08 億，這些用戶在淘寶天貓平台的年消費金額已超過人民幣 2000 元。

看好農村近幾年的消費力道，中國電商阿里巴巴、京東、拼多多均在下沉市場積極佈局，彼此間競爭格局也進入到白熱化階段。

以阿里巴巴而言「聚划算」系統就是開拓下沉市場的主力，在剛過的「99 划算節」兩日成交額達到人民幣 585 億元，超過第六屆雙十一的總額，順利打嚮「聚划算」品牌的第一戰。

此外，另一個發展潛力新星 - 淘寶直播，其過去 12 個月的成交額超過人民幣 3000 億元，並持續保持高速增長。淘寶直播的用戶數年增 160%，而廠商參與直播的年增更高達 220%。

而今年 3 月正式上線的「淘寶特價版」，根據最新數據顯示，截至 8 月底淘寶特價版的月活躍用戶數達到 5500 萬。「淘寶特價版」是以高性價比商品為主的購物平台，也是阿里巴巴在手機淘寶 App 之外打造的獨立購物平台。目前，「淘寶特價版」提供大量外貿企業 C2M 商品，也串起阿里巴巴批發平臺 1688 個店家。