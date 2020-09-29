資金行情+轉單效應 兩優勢支撐台股Q4多頭

台股隨美股翻揚，力拚收復季線，施羅德投信表示，第 4 季在基本面轉佳、美中貿易戰轉單效應加持下，可望吸引資金回流加碼台股，支撐台股多頭氣勢。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，美國聯準會為因應疫情對經濟的影響，持續灑錢購債力挺企業發債，日前更公開宣示，低利政策將一路延續至 2022 年，在資金充沛挹注下，激勵全球股市走揚，其中殖利率高、基本面佳的台股就成資金追捧重點市場之一。

觀察外資動態，今年上半年，外資雖在台股大舉賣超逾 6000 餘億，比起 2019 年買超逾 2400 億元，外資賣超幅度驚人，持股比一度降至 75% 以下，甚至拖累台股權值股，但隨著美中貿易戰態勢逐漸明確，外資也回頭擁抱台積電，對台股持股比率也已回升至 76.46%。

詹祖光表示，美中貿易戰讓中國積極的「去美國化」，而台股可望受惠於轉單效應，以半導體來說，中國因應美國制裁，雖然積極布局，企圖自主半導體設備供應鏈，但在中國自主供應前，短線只能依賴台日韓歐等廠商，預期可望間接促進台灣半導體產業榮景。。

根據經濟部統計，我 7 月外銷訂單 455.7 億美元，相較去年同期成長 12.4%，增幅更創下 2011 年以來新高。此外，包括工業生產、出口數量也都開始復甦，反映台股整體基本面不錯。

展望後市，詹祖光建議，投資人可尋找具備中長期結構性轉變和成長機會的標的，伺機布局中國去「美國化」趨勢而受惠的 IC 製造、設計、先進封裝類股；另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈供應商動態。

長線而言，持續看好 5G、雲端伺服器、半導體等產業，但要注意的是，如果中國的半導體發展全面受制，未來該國的電子商務、物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI)、大數據 (Big data)、雲端運算 (cloud computing)、自駕車、智慧醫療、工業 4.0、太空計劃等將全面受拖累。