台股周線翻黑 Q4盤勢鎖定美元、美股走勢

台股拉回整理單周大跌逾 600 點，周線翻黑，法人指出，第 4 季台股盤勢需看美元與美股走勢，加上年底總統大選登場，大盤進入區間整理機率高，建議在美國大選結果明朗前，趁勢獲利了結、降低持股部位。

富蘭克林華美華投信指出，隨著美元匯率走升，加上即將到來的長假與美國大選等，恐讓盤面進入震盪整理，尤其美股持續修正，連帶拖累國際市場表現，台股也深受影響，建議投資人可以進一步觀察後續包括美元、美股與總統大選等重大事件，投資降低水位，以選股不選市方式操作。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，29 日即將登場的美國總統大選辯論會，兩黨的對峙情況可由辯論會中觀察而知；美國總統大選市場擔憂選舉開票結果將受拖延，若遲遲無法選出下一任總統，無論對政治、經濟與外交關係皆可能受影響，短線上美國股市也將持續觀望，大盤將以整理格局為主。

其次，中國十一長假即將來臨，這次中國長假對於武力宣示的展現，預期也將更加明顯，短期內除了台商擔憂不確定性增加將影響銷售出貨外，也影響市場投資氣氛，增添一份不確定感。

周書玄提醒，也應留意國際資金變化，由於短線美元匯率走強，國際資金槓桿操作抽出，將回流美國市場，短線也須觀察美元匯率何時反轉，國際資金才有機會重新回流台灣與新興市場。

安聯投信認為，在非經濟因素方面，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，加上美國大選的影響仍待時日去化，以及技術面的壓力，短期台股走勢偏向保守。

安聯投信指出，近期台股走跌並非來自於基本面結構轉變，因此建議逢回伺機布局或加碼具有中長期競爭優勢的類股，以迎接相關風險淡化後的獲利機會。