日本最大私有化案！傳NTT將把Docomo納為全資子公司

日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 打算將旗下經營行動通訊的上市企業 NTT DoCoMo(9437-JP) 納為全資子公司，預估將投入 4 兆日圓 (約 380 億美元) 實施 TOB(股票公開收購)，以取得一般股東所持有的 3 成多股票，此舉將為日本電信費降價鋪路。

根據《日本經濟新聞》週二 (29 日) 報導，NTT 與 NTT DoCoMo 週二 (29 日) 宣布，待兩家公司於同 (29) 日召開的董事會議出現結果後，會盡速對外公布。

目前 NTT 持有 NTT DoCoMo 66.2% 的股票，剩下 34% 左右股票將經由股票公開收購 (TOB) 方式取得，預估溢價將是目前股市行情 3 成以上，收購規模超過 4 兆日圓，很可能創下日本 TOB 的最高紀錄。

消息傳出後，NTT DoCoMo 股票於週二 (29 日) 早盤漲停。

NTT DoCoMo 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

競爭對手、分居日本第二、第三大的 KDDI 和軟銀公司則分別下跌 4%、5%，兩家公司市值合計蒸發 5500 億日圓 (52 億美元)。

NTT 在 6 月底時，手頭約有 1 兆日圓資金，這回收購所需的資金，預估大多數將由借款來補足。

日本新任首相菅義偉上任前，就一直要求日本行動通訊公司調降月租費用。NTT 為了快速因應政府政策，也積極強化集團內各公司之間的合作關係，盼能藉由提升 5G、IoT 等投資效率，讓節省下來的經費能應付費率調降。

根據日本總務省的數據，2020 年 6 月底，NTT DoCoMo 在日本行動通訊市場的市場占有率達 37%。其次為 KDDI(9433-JP) 的 28%，以及軟銀 (9434-JP) 的 22%。

雖然 NTT DoCoMo 的市占率高，但預估其每用戶平均收入 (ARPU) 於 2020 年度會連續 2 年在 3 家公司當中墊底。