外媒：美對微信禁令 恐對LG、三星造成毀滅性打擊

美國總統川普在 8 月份簽署了行政命令，對微信進行封殺，相關禁令將於 20 日正式生效，該禁令的具體細節也預計將於 15 日宣布。有外媒指出，美國對微信的禁令，恐將衝擊蘋果 (AAPL-US) 在中國銷售表現，間接對南韓三星顯示 (Samsung Display) 和 LG Display 造成毀滅性的打擊。

報導指出，由於三星顯示和 LG Display 是蘋果的主要面板供應商，而中國市場占整體 iPhone 銷量的 15%，因此禁令對南韓兩家企業而言將是個麻煩。如果最壞的情況成為現實，微信被迫從全球 App Store 下架，將直接衝擊每年賣出 3000 萬支 iPhone 的中國市場。

微信最初於 2011 年 1 月啟用，目前在全球擁有 12 億用戶，其中 11 億來自中國。一旦用戶無法在 iPhone 上使用微信，中國將面臨嚴重的銷售下滑。產業觀察家認為，對微信的禁令可能導致蘋果銷量下跌多達 30%。

而近期一項針對 20 萬名中國人的調查顯示，如果 iPhone 不再能夠使用微信，有高達 95% 的受訪者表示將會棄用蘋果 iPhone。

市場預期，蘋果即將推出的 iPhone 12 系列，將有 5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋三種機型，出貨量預估將為 7000 萬支。其中，5.4 吋和 6.7 吋機型的顯示器將 100% 由三星顯示供應，而 6.1 吋機型則由三星顯示和 LG Display 供應。業界人士普遍認為，LG Display 僅能生產 1800 萬片顯示器，因此剩餘的 2700 萬片 6.1 吋螢幕將由三星顯示供應。