狂人馬斯克：2027年銷量2000萬輛 市占67% 特斯拉漲逾3%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長 Elon Musk 週一 (28 日) 在推特上提到，特斯拉的年銷售量可望在 2027 年前達到 2000 萬輛，而他預期到 2030 年整個產業電動車銷售量達 3000 萬輛。

這數字太過龐大，大到投資者難以剖析與想像。

特斯拉預計今年第三季交車約 14.1 萬輛，全年交車輛 48.3 萬輛，較去年成長約 30%，在全球遭新冠疫情肆虐的背景下，這已經是令人驚艷、勝過同業的表現。例如，福特 (F-US) 今年預計銷售量下降 20%。

馬斯克在推特上發布了一些數據。「要 7 年的時間才能確保每年有 3000 萬以上的全電動新車銷售量，或可能 6 年，5 年的話是有一點機會但不太可能，多一年就會在指數方面有巨大的變化。」

年銷售量 2000 萬輛的目標將是今年產量的 40 倍以上，且年成長率平均要 70% 才能達到，但這並非沒前例，2012 年到 2019 年間，特斯拉 7 年來的交車量年增長率約 100%。

但這是因特斯拉起步基礎很低，當年交車量低於 3000 輛。更甚者，特斯拉在這 7 年間投資約莫 110 億美元以提高產能，特斯拉確實越來越有效率，但要提高產量到 2000 萬輛恐怕還需要花費多達 1000 億美元，這數字還只是粗略估計，就已經難以想像。

豐田汽車 (TM-US) 去年銷售量約 900 萬輛，過去 10 年來豐田約花費 1000 億美元更新產能和重新打造模具以因應推出新車的需求，放眼全球汽車產業，這個數據已經相當龐大。

這還沒有算上供應鏈也必須跟上，這必須讓全球電動車普及率從約莫 2% 的水準提高到 30%。

馬斯克在 9 月 22 日電池日上提到，特斯拉不是進入電池產業，而是單純為了要電池而已，「因為這是基本限制，(電池) 是快速成長受限的主要因素。」

在該大會上，特斯拉規劃出削減電池成本 50% 以上的計畫，且概述將建造新電池產能的成本削減約 75% 的計畫。

顯然，在 3000 萬輛電動車市場中拿下 2000 萬輛，這代表市佔率 67%。2018 年和 2019 年特斯拉在美國的電動車市占約莫 55%，而這是特斯拉低價型號 Model 3 初登場後頭 2 年重大銷售期。

馬斯克還表示，他認為改善電池後能夠讓公司在車輛售價 2.5 萬美元的情況下仍有獲利。

Model 3 起價為 2.5 萬美元。值得注意的是，特斯拉拿下市占 55% 的平均車輛售價約 7.5 萬美元。福特每輛車平均售價僅接近 3 萬美元。

倘若特斯拉達到 2000 萬輛的銷售量，意味著該公司銷售額可能達 8000 億美元，且 EBITDA 達 1000 億美元。

要達到這目標，可能還有好一段路，投資者目前看來相信馬斯克，至少今年迄今特斯拉股價上漲 403%，遠優於大盤，也讓特斯拉成為全球市值最大的車廠。

特斯拉週一上漲 3.40% 至 421.20 美元。