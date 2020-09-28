傳特斯拉尋求入股LG Energy Solution 以確保電池供應

據知情人士在週一 (28 日) 透露，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 正尋求入股 LG Energy Solution 以獲取穩定的電池供應。LG Energy Solution 是 LG 化學計劃在 12 月分拆的一家新公司。

知情人士表示：「特斯拉正在尋求收購 LG Energy Solution 的股份。特斯拉將最高收購 10% 的股份。」

LG 化學先前表示，決定在 12 月份分拆電池業務部門的決定是因為「時機正確」，如今電池產業正在迅速發展，電動車 (EV) 電池部門的獲利也逐步攀升。

在今年 7 月，LG 化學在全球 EV 電池市場的市占率已經從去年的 11% 激增至 25% 以上，超過了中國的寧德時代 (CATL) 和日本的 Panasonic。

LG 化學先前表示，新公司將專注電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。

新公司預期將於 12 月啟動，目標是到 2024 年實現 30 兆韓元 (255 億美元) 的營收，而今年的預期營收為 13 兆韓元。此外，預期將生產用於智慧型手機和筆記型電腦的小型電池、儲能系統以及汽車電池。

從特斯拉的角度來看，投資 LG Energy Solution 將有助於公司採購到符合特斯拉電動車的電池，並減少電池供應方面的風險。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表明，將繼續高度依賴電池製造商。業內專家表示，特斯拉很可能將持續與電池供應商合作，以促進新的創新。