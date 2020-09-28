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小鵬汽車強化產能 廣州工廠正式動工

小鵬汽車強化產能 廣州工廠正式動工 (圖片：AFP)
小鵬汽車強化產能 廣州工廠正式動工 (圖片：AFP)

中國電動車 (EV) 新創公司小鵬汽車週一 (28 日) 宣布，該公司的第二座工廠已於同 (28) 日動工。工程的投資金額未對外公布，預計在 2022 年底前完成。該公司在當前快速擴張電動車的銷售業務，也急於強化生產體制。

小鵬汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)
小鵬汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據《日本經濟新聞》週一 (28 日) 報導，小鵬汽車的新工廠坐落在廣東省廣州市。隸屬於當地政府的投資公司，提供了 40 億元人民幣融資給小鵬汽車。

小鵬汽車的汽車生產，最早是委託外部生產。後來小鵬汽車在廣東省肇慶市興建了自家工廠，於今年 5 月展開生產。

肇慶工廠的第一階段投資額約 40 億元人民幣，年產能達到 10 萬台。廣州工廠的年產能也似乎與肇慶工廠相同。

小鵬汽車公司總裁何小鵬於 28 日 (週一) 表示，他希望挹注更多資金，在電動車生產投入更多心力。

該公司首款電動車「G3」於 2018 年 12 月展開銷售，第二款電動車「P7」則於 2020 年 4 月投入市場。

根據中國市調公司 WAYS 的數據，小鵬汽車在今年 1 至 7 月的銷售台數年減 7% 至 8471 輛。不過今年 7 月份的銷售台數是去年同期的 3 倍左右，8 月份銷量更是去年同期的 10 倍左右，當前的銷售表現出現迅速成長。

小鵬汽車與上海蔚來汽車 (NIO)、威馬汽車等，同被視為中國有力的電動車新創公司。該公司於 2015 年創設，2020 年 8 月赴美申請 IPO，將募資規模擴大至 15 億美元，股價更在發行首日飛漲。

小鵬汽車的 2019 年度營收達 23 億元人民幣，公司全年虧損 36 億元人民幣。阿里巴巴和小米等知名中企，也都有投資小鵬汽車。

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