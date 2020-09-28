〈美股早盤〉郵輪、航空股走高 道瓊早盤漲超400點 標普那指均漲近1.5%

延續前一交易日的漲勢基礎，美股主要指數週一 (28 日) 全線開高，郵輪、航空類股漲勢強勁，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1.54%，標普 500 指數和那斯達克指數雙漲近 1.5%，費半也漲 1.2%。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週日 (27 日) 表示，與白宮的紓困方案談判仍在持續進行，雙方仍有機會達成協議，眾議院試圖推進 2.4 兆美元規模的紓困方案，較先前提議的方案規模少約 1 兆美元，眾議院最快可在本週對法案進行表決。

受惠於經濟重啟的航空、郵輪類股週一 (28 日) 開盤紛紛走高，達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 2.2％、2.8％和 2.9％，而郵輪營運商挪威郵輪 (NCLH-US)、皇家加勒比 (RCL-US) 和嘉年華 (-US) 各上漲 1.5％、2.01％和 2.26％

銀行股亦為漲勢做出貢獻，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US) 分別漲 1.6％、2％和 3%，富國銀行 (WFC-US) 也漲進 2%。

截至台北時間一 (28 日)21 時許：

道瓊指數上漲 417.12 點或 1.54%，暫報 27591.08 點

那斯達克上漲 159.21 點或 1.46%，暫報 11072.77 點

標普 500 上漲 47.77 點或 1.45%，暫報 3326.23 點

費半上漲 26.32 點 1.21%，暫報 2204.16 點

台積電 ADR 上漲 1.58% 至每股 80.13 美元

十年期美債殖利率至 0.659%

紐約輕原油上漲 0.89% 至每桶 40.61 美元

布蘭特原油上漲 0.76% 至每桶 42.24 美元

黃金上漲 0.47% 至每盎司 1875.00 美元

美元指數下跌 0.41% 至 94.295 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤上漲 3.63％，至 35.71 美元。

英國法院週一 (28 日) 撤銷倫敦交通局 (TfL) 對 Uber 的禁令，以不構成公共安全為由，允許 Uber 繼續在倫敦展開業務。倫敦交通局在 2017 年以「失敗的模式」為由，認為 Uber 將乘客置於危險之中而拒絕向 Uber 續簽牌照。

倫敦西敏寺地方法院法官 Tan Ikram 週一表示，對於 Uber 擁有足夠信心，相信該公司不會對公共安全構成威脅，並將 Uber 在倫敦的牌照期限延長 18 個月。

Cleveland-Cliffs(CLF-US) 早盤上漲 9.86％，至 6.46 美元。

《路透》引述知情人士報導，全球最大鋼鐵商 ArcelorMittal 同意以近 14 億美元價格，將旗下美國業務售予美國礦業資源公司 Cleveland-Cliffs，預計交易將在今年第 4 季完成，但仍須獲得監管機構批准。

根據上述交易，Cleveland-Cliffs 將承擔 ArcelorMittal 美國業務的 20 億美元債務，不過一旦收購完成，Cleveland-Cliffs 將成為北美最大扁鋼供應商。

德文能源 (DVN-US) 早盤上漲 4.42％，至 9.21 美元。

美國頁岩油商德文能源週一 (28 日) 宣布，將以全股票方式與同業 WPX Energy(WPX-US) 合併，預計交易將在明年第 1 季完成，兩者合併後企業價值約為 120 億美元。

兩家公司於聲明中表示，合併後公司將命名為「Devon Energy」，根據合併協議，WPX 原股東的 1 股將換得德文能源 0.5165 股的普通股。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:30 將公布達拉斯 Fed 9 月製造業活動指數，預期 8.5，前值 8.0

華爾街分析：

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「交易員傾向於被那些賣超群體吸引，因為它們具有走高潛力。」他所指的是銀行和與旅遊類股。

週日 (27 日) 中國工業企業利潤連續四個月增長，Stovall 稱道：「所有數據提醒著投資人，我們並不會走向新的熊市或新的衰退。」

BlueBay Asset Management 投資長 Mark Dowding 表示：「情況很難走向悲觀，展開 2021 年，增長力道應該會更加強勁，隨著政府擴大財政支出，政策將持續支撐經濟。此外，疫苗部署也有望於明年展開，使大眾生活在明年中回歸正常水平。」