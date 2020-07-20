小鵬汽車完成5億美元融資 新款P7進入交車階段

隨著中國電動車市場的競爭加劇，小鵬汽車 (Xpeng Motors) 宣布已完成了最新一輪的融資，規模達 5 億美元，投資者包括 Aspex、Coatue、紅杉中國和高瓴資本等。

中國電動車公司小鵬汽車曾在去年 11 月時，完成了規模達 4 億美元的融資，包含小米 (Xiaomi) 等科技公司皆參與成為小鵬的戰略投資者。

為了與特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 競爭，小鵬於日前宣布，新款電動車 P7 已在上週開始進入了交車階段，此外，隨著 P7 的交付，該公司位於廣東的工廠也將進入規模化生產階段。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致產業供應鏈中斷、及消費需求萎縮，並對於中國的電動車市場造成嚴重衝擊。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 數據，6 月份中國新能源汽車的銷售大幅下滑了 33.1%。

為了刺激電動車市場的成長，中國政府於今年稍早釋出了相關的優惠政策，包括將預計於今年到期的補貼及稅減政策，延長實施期間至 2022 年，此外，政府亦計畫注入 27 億人民幣 (約 3.857 億美元)，用於充電基礎設施的建設。

由於中國電動車市場的競爭日益激烈，促使電動車廠商於近日來紛紛擴大募資計畫，以籌措營運所需資金。理想汽車宣布將於 7 月底在那斯達克掛牌上市，成為繼蔚來汽車 (NIO-US) 後，第二家在美上市的大陸新能源車廠；此外，蔚來汽車也在本月稍早宣布，已獲得了 104 億人民幣的信用額度。

疫情對於中國部分電動車廠商造成重創，新創車廠拜騰 (Byton) 已在本月稍早宣布，將自 7 月 1 日起停工至少半年，並暫停所有的營運及生產活動。