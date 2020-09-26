川普拜登9/29首場辯論攻防6大議題 分析師點名美股輸贏家

2020 年總統大選首場電視辯論下周二 (29 日) 在俄亥俄州克利夫蘭登場，美國總統川普和民主黨對手拜登頭一次的面對面交鋒，很可能讓美股面臨波動。分析師指出，若拜登占上風，全球貿易以及再生能源相關類股將受益；倘若由川普聲勢領先，化石燃料和國防企業股票會受到青睞。

籌辦方日前公布第一場辯論會的六大主題：最高法院大法官提名戰、COVID-19 疫情、美國經濟、今夏全美示威抗議與暴力、選舉完整性、拜登和川普歷來紀錄。整場辯論預估 90 分鐘，分為六節進行，每個主題 15 分鐘，依時事變化主題可能還會調整。

兩人接下來還有兩場辯論，分別為 10 月 15 日在田納西州納許維爾 、以及 10 月 22 日在佛羅里達州邁阿密舉行。

華爾街正在緊要關頭迎接三場辯論中的第一場。標普 500 指數已從幾周前觸及的歷史高點回跌 10%，有關 11 月 3 日大選的不確定性、包括延後宣布勝選者的可能性，是其中一個因素。

Cresset Wealth Advisors 投資長 Jack Ablin 說，如果任何一個候選人聲勢在周二變得更強，「這場辯論將變成個股和產業的考驗。例如，我認為對蘋果而言，拜登主政的日子比川普執政輕鬆得多。」

就算大盤走勢不被這場辯論牽動，某些個股和特定資產仍會受到影響。根據密西根大學和達特茅斯大學的研究，2016 年 9 月 26 日川普和希拉蕊的辯論會，曾導致墨西哥披索勁揚 2%，原油、黃金、公債震盪。

許多投資者認為拜登更有可能加稅，支持放寬管制的川普連任則有利整個股市，但也讓人更擔心美中緊張繼續升高。

近來兩人聲勢互有消長，目前拜登在賠率和民調中稍稍領先川普。博弈網站 RealClearPolitics 的數據顯示，拜登擊敗川普的賠率為 53%，低於 8 月初的 61%。

Cornerstone Macro 公司分析資產價格和賠率後指出，若拜登勝出，隔天標普 500 指數可能上漲 1%，若是川普連任，標普 500 可能挫跌約 4%。

Cornerstone Macro 說：「這可能是因為，市場大致消化拜登勝選的可能性並ˇ已反映在價格上，同時認為川普連任將帶來一些風險，包括貿易緊張局勢加劇等類似因素。」

瑞銀 (UBS) 本周在報告中預測，川普連任對醫療保健業的影響甚微，拜登勝選則會出現溫和改變，但不會有重大變革，就算民主黨取得參議院過半席次也是如此。

路透整理出首場辯論後，需要關注的個股，資料來源為 Global Policy Index：

拜登辯論聲勢占上風的潛在贏家：

Tyler Technologies(TYL-US)，政府科技類股

HMS Holdings(HMSY-US)，健康照護類股

Molina Healthcare(MOH-US)，醫保制度 Medicare/Medicaid

Brookfield Renewable Partners(BEP-US)，乾淨能

AECOM(ACM-US)，基礎建設

Kansas City Southern(KSU-US)，全球貿易

川普辯論聲勢占上風的潛在贏家：