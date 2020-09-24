週三美股重跌 這檔股票卻逆天飆漲逾1200%

週三 (23 日) 太陽能公司 SPI Energy 宣布全資子公司 EdisonFuture，發展電動汽車業務之後，其股價逆天飆漲逾 1200%。

SPI Energy (SPI-US) 週三開盤一路飆高，引發熔斷機制，最終其股價收漲 1,236.52% 至每股 14.00 美元。

SPI Energy 週三發布聲明指出，該公司將成立全資子公司 EdisonFuture，設計和開發電動汽車和 EV 充電解決方案。

新聞稿指出，EdisonFuture 總部將設在加州矽谷，專注於新的 EV 技術的設計和開發,，並在必要時計劃與主要製造商合作。

SPI Energy 執行長彭曉峯表示：「這是 SPI Energy 的重要里程碑。正如特斯拉 (TSLA-US) 已證明的那樣，可再生能源領域的端對端業務模型可以產生巨大的價值。通過將 EV 和 EV 充電細分添加到我們多元化的太陽能業務中，我們將 SPI Energy 定位於可再生能源的未來。」

SPI Energy 2015 年 5 月 4 日由母公司 Solar Power 作為開曼群島的全資子公司成立。2016 在美國上市，為住宅、商業和公用事業客戶提供可再生能源解決方案和密碼管理器託管服務的全球供應商。

SPI Energy 總部設在香港，業務遍及中國、日本、歐洲、北美和澳洲 。