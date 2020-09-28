少輸為贏 三星美國手機網路銷售市場只差龍頭蘋果1%

周一 (28 日) 韓媒《businesskorea》報導指出，根據研究機構 Counterpoint 調查的數據顯示，2020 年第二季三星在美國線上智慧手機市場脫穎而出，其線上市場比重與龍頭蘋果的差距已縮小至 1%。

市調機構 Counterpoint 的報告內容顯示，2020 年第二季，美國線上銷售占全美智慧手機市場約 31%，是去年同期 14% 的兩倍多。當中三星比重升至 37%，該公司的市場比重年增 16%，蘋果則以 38% 的市佔排在第一，LG 則以 9% 的比重排名第三。

資料來源: Counterpoint

網路銷售急增的現象意味著新冠肺炎爆發後開始改變美國消費者的行為模式，原本美國智慧手機銷售以電信通路為主，如今在網路購買智慧手機的模式漸漸成為主流。這不光在美國市場才有的現象，全球各地都將面對網路購物越來越吃重的現實。

另一方面 Counterpoint 還調查三星在 20 個網路銷售管道上的表現，三星智慧手機在亞馬遜的市佔為 55%，在 Verizon 和 T-Mobile 的網路平台銷售比重達 33%。

對於三星手機亮眼的表現，Counterpoint 指出三星是第二季美國市場受影響最小的智慧手機供應商，主要在於其網路銷售依然活躍。

受到新冠疫情影響，今年第二季美國智慧手機銷售量年減 25%(包括網路和實體店面)，其中中興和一加的銷售量分別大跌 68% 和 60%，LG 和蘋果的銷售量則分別下降 35% 和 23%。至於三星的銷售量只有下滑 10%，這顯示該公司在手機銷售策略上取得不錯的成績。

不過以第二季各家智慧手機製造商的營收來看，今年第二季蘋果仍位居智慧手機營收榜首，比重高達 34%，華為則以比重 20% 位居第二，三星則以 17% 的比重排在第三。