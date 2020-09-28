LG OLED電視因電路板零件瑕疵 在中國召回13機種

LG 電子繼日前於南韓國內召回 (Recall) 約 6 萬台的 OLED 電視之後，又宣布召回中國市場的 OLED 電視。問題出在 OLED 電視背面的電路板，作業流程也與南韓國內今年 7 月所實施的免費零件更換相同。

根據南韓中央社週一 (28 日) 報導，LG 電子主動向中國當局提出 OLED 電視的召回計畫。受影響的有 2016 年 5 月到 2019 年 9 月於中國市場銷售的 13 款 OLED 電視，數量有 9434 台。

LG 也在中國的官方網站發布了相關訊息，受影響的有 OLED65C7、 OLED65E7、 OLED65W7、 OLED65E6、 OLED65G6、 OLED77G6、 OLED77W7、 OLED77W8、OLED65W8、 OLED65W9、 OLED77C8、 OLED77W9、 OLED77C9 共 13 款的 OLED 電視。

LG 表示在部分 OLED 電視的機種當中，由於電源濾波器所使用的 X 電容 (X-Cap) 品質問題，會引起電路板內的電流增加，導致機體過熱；在較為嚴重的情況下，電視面板有可能發生局部發黑的問題。

先前 LG 在調查電視突然斷電的問題時，於反向追蹤的過程中，發現於特定期間所供應的零件會引發相關問題。

LG 在今年 7 月也因為同樣問題，在南韓召回 18 款的 OLED 電視，數量約有 6 萬台。LG 在著手處理南韓國內的問題商品後，再個別針對有銷售 OLED 電視的國家展開召回行動。

LG 電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

科技業表示，中國當局在電視機廠商的規範上，對國外廠商較為嚴苛。

LG 在說明中提到，該公司在南韓國內已經主動針對部分的電視產品來進行零件交換服務。去除北美、日本等地，在使用 220 伏特電壓的國家，也會與各國的主管機關就產品召回服務來進行協商。