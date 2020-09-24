三星無線充電板Trio上市 蘋果AirPower仍不見蹤影

三星電子 (005930-KR) 週四 (24 日) 在南韓推出可同時為 3 台行動裝置進行無線充電的新產品 Wireless Charger Trio，和蘋果 (AAPL-US) 較勁的意味濃厚。

三星這款全新的無線充電板，可在同時間為智慧型手機、無線耳機、智慧手錶充電，內建 6 個無線充電線圈，提供更佳的充電面積。產品顏色有白、黑兩種選擇，以 Type-C 連接埠供電，售價 9.9 萬韓元 (約新台幣 2500 元)。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三星的這款充電器，頗有衝著蘋果 (AAPL-US) 而來的味道。蘋果在 2017 年 9 月的新品發表會上公布無線充電板 AirPower 相關訊息，並預告 2018 年會在官方 Apple Store 上架，但卻遲遲不見蹤影。後來蘋果公司也在 2019 年 3 月宣布取消 AirPower 的專案計畫。

AirPower 被設計成可同時對 iPhone、Apple Watch 及 AirPods 的無線充電盒來進行充電，目的是要讓果粉們擺脫多顆充電器與多條充電線的糾纏。

AirPower 的特別之處在於擺放 iPhone 等裝置時不用特別對準，只要是落在充電板的表面範圍內都能進行無線充電。正因為這點大幅提高了設計難度，也讓 AirPower 難產。

有消息人士透露散熱及複雜的電路設計是問題所在，造成 AirPower 內部構造比起 Qi 標準的無線充電板要複雜許多。

先前有消息傳出，蘋果會在這個月的新品發表會推出內建多達 22 個無線充電線圈的 AirPower，但結果還是讓人空歡喜一場。