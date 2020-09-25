〈台經院看景氣〉製造業8月營業氣候衝2年新高 服務業創逾1年來高點

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 8 月營業氣候測驗點調查，製造業為 98.83 點，月增 2.44 點，呈現連 4 個月上揚並創 2018 年 8 月以來新高，而服務業來到 96.21 點，月增 1.24 點，為連 5 升，也創 2019 年 6 月以來新高，僅營建業結束連 3 個月上揚的態勢轉為下滑，反映民俗月的影響。

台經院指出，由於全球需求持續回升，帶動國際原油和原物料價格走高，加上時序進入電子產品傳統旺季，又有陸廠急單挹注，使 8 月製造業經濟數據轉強，製造業廠商對當月和未來半年景氣看法均較上月樂觀。

據台經院調查，8 月製造業廠商認為當月景氣為「好」的比率為 35.3%，月增 6.0 個百分點，「壞」的比率為 19.0%，月減 1.5 個百分點，其中，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業和電子機械業廠商看好比例較高。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好者增加 7.6 個百分點至 27.7%，看壞則減少 0.8 個百分點至 23.8%，鋼鐵基本工業和運輸工具業看好比例較高，但因美中雙方緊張關係惡化，兩岸關係也愈加緊繃，多數廠商仍持持平看法。

服務業方面，餐旅業、證券業與運輸倉儲業有超過一半以上的廠商看好當月景氣，而保險業和銀行業看壞比例較高；對於未來半年，運輸倉儲業看好的比例較高，餐旅業者則出現兩極，看好和看壞的比例都接近一半，其餘廠商則多持平看待。

台經院說明，暑假出遊人潮湧現，並帶動外出用餐商機，有助於餐旅業看好當月景氣，另一方面，全球海空運運價全面上漲，使高達近 90% 的運輸倉儲業廠商看好當月景氣。

惟對於未來半年，由於邊境管制強度至今仍未明顯鬆綁，除了運輸倉儲業看好，多數服務業廠商依舊保守。