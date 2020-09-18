〈房產〉逾40萬新屋主要留心 申請地價稅優惠到9/22截止

依稅法規定，每年 9 月 22 日前，符合自用住宅用地條件的土地所有權人，應提出申請地價稅的優惠稅率，尤其過去一年有不少民眾購屋，近年又有不少新房屋交屋等，符合申請條件的民眾應該把握最後幾天，儘快提出申請，因為地價稅的優惠稅率與一般稅率兩者相差至少四倍。

地價稅的一般用地稅率為 10‰至 55‰，自用住宅用地稅率為 2‰，二者相差至少 4 倍，依照相關稅法規定，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，必須同時符合以下要件，缺一不可， 包括 1. 地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。2. 土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記。3. 地上房屋沒有出租或營業情形的住宅用地。4. 土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，以 1 處為限。5. 都市土地面積以 300 平方公尺為限，非都市土地面積以 700 平方公尺為限。

適用特別稅率及減免規定的土地，依規定土地所有權人應於地價稅開徵 40 日 (即 9 月 22 日) 前，提出申請，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年的建物移轉包括買賣、拍賣、贈與、繼承與其他，總計超過 40 萬棟，尤其是近年有許多新房子交屋，與繼承的數量每年創高，新取得房屋的屋主如符合申請條件，都應該在 9 月 22 日前提出申請，而且現在申請的程序很簡便，只要上網填寫資料與上傳相關文件，省時又省力。

根據相關統計，近年地價稅明顯增加期間，是 2013 年從前一年度的 627 億元增加到 708.3 億元，2016 年更大幅調增到 938.9 億元，去年則維持在 919 億元，而稅收最高的仍是地價最高的台北市，去年地價稅收達 272.7 億元。