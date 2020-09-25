盤前財經大事搶先讀2020年09月25日

今日操盤前瞻

法說會：亞德客 - KY、中航、群益證

除權息：恩德、磐儀、王道銀行

〈京東方收購中電〉面板競爭壓力趨緩 驅動晶片價格可望更持穩

中國面板大廠京東方昨 (24) 日宣布，將收購中電熊貓南京與成都兩條產線，市場看好，隨著京東方取得面板市場話語權，面板業競爭激烈的態勢將趨於緩和，其中作為面板重要零組件之一的驅動晶片，價格走勢也可望更趨穩定，有助台廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 獲利持穩。閱讀全文...

達爾收購案獲中國主管機關同意 敦南將終止上市

二極體大廠達爾 (DIOD-US) 去年 8 月宣布，將反向併購母公司敦南 (5305-TW)，達爾正式公告，此收購案已獲中國反壟斷主管機關核准，敦南也預計在 11 月 30 日正式下市。閱讀全文...

難過中國這一關？里昂證券：Nvidia 收購 Arm 會是中國的「惡夢」

就在上週，美國繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 同意以 400 億美元等值現金及股票，自軟銀 (Softbank) 手中收購英國 IC 設計公司 Arm，儘管雙方已達共識，里昂證券認為，這筆收購案所面臨的最大挑戰將會是中國監管機構的批准。閱讀全文...

〈精測展望〉拓展智動化系統業務 未來擬分割成獨立新公司

精測 (6510-TW) 今年參加 SEMI(國際半導體產業協會) 展覽，總經理黃水可昨 (24) 日指出，公司發展 AI 智慧製造已小有成果，未來不排除分割該部門成立新公司，成為新成長動能。閱讀全文...

力抗外資賣壓 官股券商本週以來斥近 200 億元買超台股

台股隨美股拉回整理，今 (24) 日在外資大舉調節下重挫逾 300 點，摜破季線收在 12264.38 點，為力抗外資賣壓，官股券商今天大舉買超 101 億元，本週以來買超金額逼近 200 億元。閱讀全文...

