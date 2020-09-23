德國9月製造業PMI升至56.6 創26個月來新高

根據數據服務公司 IHS Markit 在週三 (23 日) 公布的數據顯示，德國 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值為 56.6，創下 2018 年 7 月以來新高，並好於市場預期，顯示德國正持續由疫情的衝擊中復甦。

德國 9 月製造業 PMI 初值由 8 月的 52.2，升至 56.6，創 26 個月新高，遠高於市場預期的 52.5。期間，製造業產出升至 62.2，也創下 2018 年 1 月以來新高，新訂單的增速持續，主要受惠於新出口訂單大增。

報告也顯示，德國 9 月綜合 PMI 從前一個月的 54.4 跌至 53.7，低於分析師預期的 54.1，不該數據仍高於將成長與萎縮的榮枯分界線 50。

主要的拖累來自服務業，數據顯示，德國 9 月服務業 PMI 由 8 月份的 52.5 下跌至 49.1，創 6 月份以來最低，並低於市場原預期的 53。期內，服務業的新業務增速放緩至三個月，主因是國際客戶需求仍舊低迷。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，調查數據顯示，製造業和服務業之間的趨勢差異不斷擴大，確診病例數的增加與服務業信心下跌息息相關，不過製造業正逐漸擺脫國內外進一步施行防疫限制可能性的任何擔憂。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。

儘管德國近期確診病例數再度增加，但是 Altmaier 表示，德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。