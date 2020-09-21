英國製造業投資信心下跌 業者：V型復甦很可能只是空想

根據英國產業協會 Make UK 以及會計師事務所 BDO 在週一 (21 日) 公布的一項商業調查顯示，英國製造商對於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊的經濟呈現 V 形反彈缺乏信心，許多製造商正計劃削減投資。

調查報告中指出，在經歷了疫情衝擊後，英國製造業的產量和訂單已從上一季的歷史低點有所改善。但是，企業的投資意願從 - 26% 降至 - 32%，幾乎觸及了金融危機以來的最低點。

Make UK 執行長 Stephen Phipson 表示：「英國製造業已經開始從谷底爬升。但是，要恢復到原先的水平還有很長的路要走，V 型復甦很可能只是空想。」

Phipson 也表示，英國和歐盟在英國脫歐後仍未能達成新的貿易協定，對許多英國製造商來說，無疑就是「在棺材上釘下最後釘子」。

根據本月初公佈的數據顯示，7 月份英國製造業的產出仍低於疫情爆發前的水平約 8.7%。調查報告中也指出，製造商的就業預期也出現下滑。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師 Stefan Koopman 表示，由於新一波疫情可能促使英國重啟防疫限制，加上英國脫歐及勞動市場疲軟，英國經濟正面臨多重的風險。

根據一項針對 70 位經濟學家的調查顯示，經濟學家平均預期英國經濟將在今年萎縮 9.7%，慘於先前預期的 9.1%。此外，最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，隨後在 2021 年才會成長 6.2%。調查中也指出，英國利率預計至少在 2023 年前都將維持在 0.10%，而針對負利率的可能性，經濟學家給出的概率為 22.5%。