瑞銀降評！蘋果股價已反映5G週期成長

瑞銀週三 (23 日) 將蘋果股票評級從「買入」降至「中性」，理由是其股價已反映 5G 週期成長，未來上攻動能不足。

蘋果 iPhone 12 即將下月問世，外媒報導，蘋果可能在 10 日 13 日發表 iPhone 12，當週五 (16 日) 開放預購。

瑞銀分析師 David Vogt 認為，歷年來蘋果股票通常在 iPhone 發布前的幾個月表現優於市場，但在 iPhone 發佈後，股票表現遜於市場，

David Vogt 研判，蘋果成長軌跡「不可持續」，蘋果的股價已經反映 5G 週期帶來的增長，預計與 iPhone 銷售相關的蘋果服務營收將大幅下降，但他強調，重新升速對蘋果推動營收成長至關重要。

蘋果 iPhone 12 全陣容。(圖片：翻攝 PhoneArena)

早前 LightShed Partners 分析師 Walter Piecyk 和 Joe Gallone 降評蘋果的理由也是 5G 手機需求性的擔憂，並發現了蘋果公司服務策略中的缺陷。

Walter Piecyk 和 Joe Gallone 稱：「我們不認為 5G 會引發超級週期，也認為華爾街因對 5G iPhone 的期待，太過樂觀評估蘋果 2021 年營收和 EPS 預期。

儘管 David Vogt 調降蘋果評級， 但將蘋果目標價從 106 美元上調至 115 美元。

受瑞銀降評影響，蘋果 (AAPL-US) 週三開盤後一路溜滑梯，盤中持續重挫逾 4%，過去三個月裡，蘋果股價已漲 21%，而道瓊上漲約 5%。