瑞銀降評！蘋果股價已反映5G週期成長

瑞銀週三 (23 日) 將蘋果股票評級從「買入」降至「中性」，理由是其股價已反映 5G 週期成長，未來上攻動能不足。
蘋果 iPhone 12 即將下月問世，外媒報導，蘋果可能在 10 日 13 日發表 iPhone 12，當週五 (16 日) 開放預購。
瑞銀分析師 David Vogt 認為，歷年來蘋果股票通常在 iPhone 發布前的幾個月表現優於市場，但在 iPhone 發佈後，股票表現遜於市場，
David Vogt 研判，蘋果成長軌跡「不可持續」，蘋果的股價已經反映 5G 週期帶來的增長，預計與 iPhone 銷售相關的蘋果服務營收將大幅下降，但他強調，重新升速對蘋果推動營收成長至關重要。
早前 LightShed Partners 分析師 Walter Piecyk 和 Joe Gallone 降評蘋果的理由也是 5G 手機需求性的擔憂，並發現了蘋果公司服務策略中的缺陷。
Walter Piecyk 和 Joe Gallone 稱：「我們不認為 5G 會引發超級週期，也認為華爾街因對 5G iPhone 的期待，太過樂觀評估蘋果 2021 年營收和 EPS 預期。
儘管 David Vogt 調降蘋果評級， 但將蘋果目標價從 106 美元上調至 115 美元。
受瑞銀降評影響，蘋果 (AAPL-US) 週三開盤後一路溜滑梯，盤中持續重挫逾 4%，過去三個月裡，蘋果股價已漲 21%，而道瓊上漲約 5%。