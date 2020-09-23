〈美股早盤〉主要指數開盤漲跌不一 美元攀至2個月高點、黃金跌破1900美元關卡

美股主要指數週三 (23 日) 漲跌不一，道瓊工業指數漲 143 點或 0.53%，標普 500 指數微漲 0.08％，那斯達克指數和費半分別跌 0.39％和 0.16%，美元指數升至 2 個月高點，黃金跌破 1900 美元關卡。

在英國宣佈重啟防疫限制措施後，美國總統川普週二 (22 日) 強調美國不會跟進，航空和郵輪股因此受到提振，週三開盤走揚。美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 達美航空 (DAL-US) 均漲逾 2％，嘉年華 (CCL-US) 漲 3.3%。

另外在大型科技股掙扎之下，大盤漲勢受到壓縮，FAANG 股票開盤均走跌。

消息面部分，美國眾議院週二 (22 日) 晚間以 359 票對 57 票表決通過權宜支出法案，聯邦政府可持續運作至 12 月 11 日，避免在 10 月 1 日陷入停擺。

眾議院議長佩洛西 ((Nancy Pelosi) 宣布與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在持續撥款決議案上達成協議，內含共和黨推動的農業補助和民主黨的疫情期間兒童營養補助。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於台北時間週三 (23 日) 晚間 22:00 前往國會作證，副主席誇爾斯 (Randal Quarles) 則計劃在台北時間週四 (24 日) 凌晨 2:00 就銀行業前景發表看法。

截至台北時間週三 (23 日)21 時許：

道瓊指數上漲 143.82 點或 0.53%，暫報 27432.00 點

那斯達克下跌 43.09 點或 - 0.39%，暫報 10920.54 點

標普 500 上漲 2.78 點或 0.08%，暫報 3318.35 點

費半下跌 3.54 點 - 0.16%，暫報 2176.72 點

台積電 ADR 下跌 0.93% 至每股 79.74 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.676%

紐約輕原油上漲 0.28% 至每桶 39.91 美元

布蘭特原油上漲 0.38% 至每桶 41.88 美元

黃金下跌 1% 至每盎司 1888.60 美元

美元指數上漲 0.17% 至 94.175 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤上漲 10.02％，至 128.58 美元。

Q1(止於 8 月 31 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

EPS：每股 95 美分 vs. 每股 47 美分 (Refinitiv 預測)

營收：105.9 億美元 vs. 每股 91.5 億美元 (Refinitiv 預測)

淨利：15.2 億美元

網路銷售：年增 82%

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 1.78％，至 146.77 美元。

嬌生週三 (23 日) 宣布，該公司的新冠病毒疫苗第三階段試驗已於 9 月 21 項啟動，為繼 Moderna、輝瑞和阿斯利康後，為川普政府「曲率急速行動」支持的開發商中，第四家進入疫苗後期試驗的製藥商。

美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 指出，試驗將在美國在內等 215 個國家及地區招募 6 萬名成人志願者，該試驗將隨機選擇參與者接受一定劑量的潛在疫苗或安慰劑。

Shopify(SHOP-US) 早盤下跌 1.08％，至 943.97 美元。

電商巨頭 Shopify 週二 (22 日) 表示，平台上的部分商家數據遭到竊取，預計一共 200 家網路商店受到影響。

據外媒報導，Shopify 稱公司旗下 2 名員工涉嫌竊取近 200 家商店數據，與商家有關的消費者數據同受波及，目前該公司已和 FBI 等調查機構合作展開深入調查，且已解僱涉案員工。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.5，預期 52.5，前值 53.1

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.6，預期 54.5，前值 55.0

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.6，前值 54.6

藍線：Markit 美國製造業 PMI，綠線：Markit 美國服務業 PMI (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值為增加 203.3 萬桶

華爾街分析：

RIA 首席策略師 Lance Roberts 表示，美股市場短期看跌情緒加劇，部份技術指標已出現短期賣超現象。

Roberts 認為接下來市場可能逐漸出現觸頂跡象，主要體現在三個方面，分別為市場交投疲軟、長期阻力失效以及過度樂觀預期。

資深科技分析師 Gene Munster 則認為，大型科技股正處於市場出現重大轉變的風口上，他預計 FAANG 股票表現將出現分化，蘋果、亞馬遜和 Google 將走高，Netflix 和臉書將走低，這種分化情況可歸結為對疫情的適應能力，表現優異的企業將會進一步擴大業務。