〈蘋果新品發表〉一文統整：蘋果2020秋季線上發表會所有新品特點

週二 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 舉行線上秋季發表會，宣布一系列新硬體和軟體，重要產品如下：

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

iPad 8

新 iPad Air

Fitness+ 健身服務

Apple One 搭售服務

此外，新作業系統 iOS 14 將於週三推出，包含許多新功能，例如小工具、組織主畫面的新方法，以及安全性加強工具等。

特別注意一點，蘋果沒有發布新款 iPhone，預計可能下個月發佈。

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 效能比上一代產品快 20%，主要新功能之一為「血氧飽和度監測」，透過紅外線感測器來監測用戶血液中的氧氣含量，15 秒內可完成測量。售價為 399 美元。

Apple Watch SE

經濟版的 Apple Watch SE，售價從 279 美元開始，即日起開放預訂，新品將於週五上市，有行動通訊版 (cellular) 和 Wi-Fi 版 2 種選擇。

另外，蘋果還強調新功能 Family Setup，可以讓小孩與大人無須透過 iPhone 就可使用 Apple Watch。

iPad 8 (入門級 iPad)

iPad 8 採用 A12 仿生晶片，尺寸為 10.2 吋，一樣支援 Apple Pencil，售價為 329 美元，教育價為 299 美元，即日開放下訂，週五於商店上架。

新 iPad Air

全新 iPad Air 有著新設計的外觀，邊框變窄、螢幕可以達雙邊邊緣，尺寸為 11 吋，有玫瑰金、銀色、深灰、綠色和藍色等多款顏色選擇，售價 599 美元以上，下月上市。

新 iPad Air 電源鍵內建下一代 Touch ID 指紋傳感器，搭載 A14 處理器，較前代處理速度快 40%，這是蘋果首次將最強大晶片在 iPhone 之前，先搭載在 iPad 上。

新 iPad 使用 USB-C 接口充電，而非 Apple 專有的 Lightning 接口。此外，它也兼容蘋果第二代 Pencil 和 Magic Keyboard 支架。

Fitness+ 健身服務

該服務將 Apple Watch 用戶與訓練者連結起來。使用者可在 iPhone、iPad 或 Apple TV 訪問同步到 Apple Watch 的健身影片目錄。每週將發布新的健身影片，用戶可以在健身時透過 iPad 或 iPhone 上的 Apple Watch 獲得實時統計數據。

健身內容包括瑜珈、跳舞、跑步機、划船等，許多健身內容只需要一組啞鈴，或者無須設備即可進行。

Apple One 搭售服務

蘋果推出傳聞已久的搭售服務 Apple One，一次訂閱就能享受四種 Apple 服務，包括 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 和 iCloud storage，分成三種方案：