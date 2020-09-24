〈美股盤後〉科技股領那指崩3% 道瓊跌逾500點 標普所有板塊血染

週三 (23 日) 蘋果、亞馬遜和 Netflix 領軍，科技股狂跌，雪佛龍等能源股也成重災區，四大指數集體收黑，標普所有板塊一片血染，那指崩跌 3%，道瓊跌逾 500 點。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三於聽證會上重申，經濟反彈還有很長的路要走，這可能需要加碼更多財政支援。

鮑爾稱：「我們需要堅持下去…… 如果有來自國會和 Fed 的支持，經濟復甦將會更快。」

聯準會副主席克拉里達等多位 Fed 官員皆響應，強調新紓困措施的必要性。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3160 萬例，死亡數突破 97.1 萬例。美國累計確診超過 689 萬例，累計死亡數超過 20 萬。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 525.05 點，或 1.92%，收 26,763.13 點。

標普 500 指數下跌 78.65 點，或 2.37%，收 3,236.92 點。

那斯達克指數下跌 330.65 點，或 3.02%，收 10,632.99 點。

費城半導體指數下跌 53.57 點，或 2.46%，收 2,126.69 點。

標普所有板塊血染，能源、科技和材料板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全數下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.19%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.13%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.45%；臉書 (FB-US) 下跌 2.25%。

道瓊成分股僅 Nike 和嬌生收高。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.76%；波音 (BA-US) 下跌 3.58%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.74%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.09%。

費半成分股幾全收黑。AMD (AMD-US) 下跌 3.82%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.26%；美光 (MU-US) 上漲 0.30%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.07%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.86%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.17%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.11%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 起訴美國政府，企圖推翻川普政府對中國施加的關稅，該公司電池日創新不足加上週三遭遇全網中斷，特斯拉股價跌幅擴大，收跌 10.34% 至每股 380.36 美元。

嬌生 (JNJ-US) 啟動疫苗的第三階段人體試驗，其股價上漲 0.16% 至每股 144.44 美元。

電商巨頭 Shopify(SHOP-US) 下跌 3.77% 。該公司週二 (22 日) 表示，平台上的部分商家數據遭到竊取，預計一共 200 家網路商店受到影響。

Nike (NKE-US) 週三飆升 8.76% 至每股 127.11 美元。返校季買氣，且海外需求逐漸回升，Nike 最新財報業績優於預期，該公司每股 95 美分，收入 105.9 億美元。

威騰電子 (WDC-US) 上漲 6.72%，該公司宣布建立兩個獨立的業務部門，分別專注於硬碟和快閃記憶體業務。

經濟數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.5，預期 52.5，前值 53.1

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.6，預期 54.5，前值 55.0

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.6，前值 54.6

藍線：Markit 美國製造業 PMI，綠線：Markit 美國服務業 PMI (圖：Zerohedge)

華爾街分析

New York Life Investments 經濟學家兼多資產投資策略師 Lauren Goodwin 表示，市場正在消化投資者可能無法實現的增長預期。隨著美國財政刺激開始減弱，其中人一些對緩慢而穩定的復甦的預期已動搖。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「資金從科技股轉投週期性股票的趨勢在 9 月有所增強。9 月份歷來都是艱難的月份，而今年則更是逆風，今天就反映了這一點。”

投資者本月面臨一系列不利因素，包括全球冠狀病毒病例增多，以及圍繞美國新財政刺激計畫的不確定性。