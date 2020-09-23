Omdia：全球電視出貨估Q3年增4% 全年年減3%

鉅亨網編譯陳達誠 2020年9月23號13點40分

電視市場持續受到疫情刺激，今年 Q3 的全球出貨有機會出現上揚。全年出貨也可能跨越 2 億台關卡，較去年減少約 3%，

今年突如其來的肺炎疫情，意外讓宅經濟變得火熱，電視機的需求也持續看好。

研調公司 Omdia 預估，今年 7 到 9 月的全球電視出貨量將達到 5688 萬台、年增 3.8% 或 208 萬台。

Omdia 表示，因為人們待在家中已成為趨勢，外加各國的景氣刺激方案與電視廠商的促銷活動推出，都將推升今年 Q3 的電視需求。並預測 OLED 之類的高階電視需求，在 Q3 也將出現明顯上揚。

Omdia 預測今年 Q3，由南韓三星所主推的量子點 (QLED) 電視市場將成長至 244 萬台、年增 83.9%，另外由南韓 LG 所主導的 OLED 電視市場也預測在同季成長至 90.4 萬台、年增 35.7%。

根據 Omdia 的統計數字，南韓三星及 LG 是 2020 年 H1 全球的前兩大電視供應商，分別拿下 31.3% 及 17% 的全球占比。

Omdia 預估今年 Q4 購物旺季，全球電視出貨量將達到 6643 萬台，有可能低於去年同期的 6861 萬台。也預測 2020 全年的全球電視市場會較去年萎縮 3.3%，台數預估落在 2.1556 億台。