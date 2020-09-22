德意志銀行計劃關閉德國百家分行 佔國內分行約五分之一

《路透社》引述知情人士稱，為削減成本，德意志銀行 (Deutsche Bank) 計劃關閉部分德國分行，預計將有 100 家分行遭到縮減。

德意志零售銀行業務主管 Philipp Gossow 表示，該行計劃關閉德國本土市場約五分之一的分行，分行數將自當前約 500 家減至約 400 家，且縮減的分行主要集中在都市地區。

Gossow 表示：「新冠疫情大幅改變了客戶對諮詢服務和分行的需求，即使是先前對網路銀行不熟悉的客戶，現在也能透過電腦或 iPad，自己在家中進行簡單的銀行交易。」

Gossow 同時表示，如今，那些較繁雜的諮詢服務主要透過電話或視訊通話進行，因此，該行將投資一筆金額來發展這部分服務。

關於德意志銀行對於縮減分行的詳細安排，Gossow 將在週二 (22 日) 預定會議中進一步說明。

傳統來說，與荷蘭或英國客戶相比，德國的銀行普遍擁有大量分行，因荷蘭及英國客戶對於數位化金融服務較為習慣，然而自從疫情危機爆發後，整個歐洲銀行業都在重新思考分行策略。

除了德意志銀行外，其競爭對手德國商業銀行 (Commerzbank) 近期選擇關閉 1000 家分行中的 200 家，並且正在考慮關閉額外數百家分行。