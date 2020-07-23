沃旭出資6000萬元創輔導基金 扶植人才、技術本土化

丹麥離岸風電商沃旭能源今 (23) 日宣布出資新台幣 6000 萬元，與財團法人金屬工業研究發展中心共同啟動「離岸風電供應商輔導基金」，協助台灣供應商提升技術能力，支持本地企業培育扶植離岸風電專業人才。

「離岸風電供應商輔導基金」由沃旭能源出資，委託金屬中心管理和執行，預計一年半內執行完畢，以提升本地企業專業技術為出發點，讓資源確實到位，期待可強化本地供應鏈能力，補足技術及人才缺口，健全離岸風電產業在台發展。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭致力推動台灣離岸風電價值鏈發展，目前正全力扶植大彰化離岸東南及西南一階風場工程的一級供應商，加速學習曲線，協助新進廠商適應離岸風電產業標準的挑戰，對有意加入離岸風電產業鏈下游的本地企業，該基金能額外提供專業與資源，支持潛力供應商提升技術和標準、訓練培育人才。

沃旭離岸風電供應商輔導基金成立的兩大目標，包括培育本土離岸風電專業人才，及推動離岸風電技術本土化。在培育人才方面，該基金將接受企業申請，協助員工接受高階焊接人才訓練，及全球風能組織 (GWO) 離岸風電基本安全訓練。

在推動離岸風電技術本土化方面，該基金將以每家廠商最高新台幣 500 萬元的補助額度，協助潛力供應商跨越技術門檻，成功打入離岸風電供應鏈，成為風場建造、運維產品或服務供應商，強化本地風電產業供應鏈實力。