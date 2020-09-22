上緯新能源擬推4.4GW風場開發計畫 爭取區塊開發資格

離岸風電開發商上緯新能源今 (22) 日宣布，將在苗栗外海打造新風場 Formosa 4(簡稱 F4)，潛在總裝置容量達 4.4GW(十億瓦)，規模為目前海能風場的十倍大，本周已送至環評審查，目標 2025 年完工。

上緯新能源表示，在美國獨立資產管理顧問公司 Stonepeak Infrastructure Partners 支持下，將在西北部苗栗縣外海，進行總裝置容量為 4.4GW 的大型開發計畫，可滿足多達 450 萬家戶的用電需求。

上緯新能源指出，Formosa 4 風場面積廣大，預計涵蓋「海豐」(Formosa 4-1)、「海碩」(Formosa4-2)、「海盛」(Formosa 4-3)3 處深水場域，距離苗栗海岸約 18 至 20 公里。

上緯新能源表示，本周已正式向環保署遞交此案，待通過環評、取得各項必要的政府許可、完成專案合約與融資後展開，盼能在 2025 年完工並商轉。

上緯新能源的海洋離岸風場 (Formosa 1) 已商轉，總裝置容量為 128MW，海能風場 (Formosa 2) 裝置容量 376MW，預計 2021 年完工。

上緯投控 () 去年已將子公司上緯新能源 95% 股權，售予美國獨立資產管理顧問公司 Stonepeak，目前上緯投控持股已下降至 5%。