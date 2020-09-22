日本電池專利大幅領先 歐美遠落亞洲之後

根據歐洲專利局 (EPO) 與國際能源總署 (IEA) 的共同研究，從 2000 年到 2018 年的這段期間，南韓三星在電池領域共取得 4787 件專利，居全球之首。

歐洲專利局週二 (22 日) 公開他們與國際能源總署的共同研究報告，結果顯示南韓三星在電池領域的專利件數最多，共有 4787 件。

第二名為日本 Panasonic(6752-JP) 的 4046 件，第三名為南韓 LG 的 2999 件。

在前三名之外，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 以 2564 件專利排名第四、德國 Bosch 以 1539 件排名第五、日立 (6501-JP) 以 1208 件排名第六、索尼 (6758-JP) 以 1096 件排名第七、NEC(6701-JP) 以 800 件排名第八、日產 (7201-JP) 以 778 件排名第九、東芝 (6502-JP) 以 730 件排名第十。

在前十名當中，日本企業共包辦了七個名次。

以各個國家在 2000 年到 2018 年期間的電池專利占比來看，日本高達 40.9% 位居龍頭，大幅領先第二名的南韓 (17.4%)。歐洲、美國、中國則是落在其後。

歐洲專利局指出，日本、南韓等亞洲企業在全球的電池技術競爭當中，明顯的位居優勢。在電池專利排行的前十名中有九家、前廿五名當中有三分之二都是亞洲企業。

歐洲專利局局長康平歐斯 (Antonio Campinos) 表示，從專利資料來看，亞洲企業展現出他們的強項。歐美國家也有眾多的中小企業及研究機關正進行電池研發，也應可在新一代的電池市場進行競爭。