殼牌集團瘦身 大砍油氣生產成本

《路透社》21 日 (週一) 報導。有消息人士透露，荷蘭皇家殼牌集團 (Royal Dutch Shell)(NL-RDSa) 正考慮刪減最高 40% 的石油、天然氣生產成本。藉由經費節約來重新檢視公司業務，並進一步的將努力重點放在再生能源及電力市場。

據了解，這回荷蘭皇家殼牌集團的新撙節計畫命名為「Project Reshape」，預估該集團的主要業務也將受到影響。

該集團先前因為疫情的關係，設下 40 億美元的成本刪減目標，金額數字也很可能進一步增加。

荷蘭皇家殼牌集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

荷蘭皇家殼牌集團正逐漸將公司業務轉換至電力及再生能源，但由於相關業務的利潤率較低，如何降低成本也成為該集團的頭疼問題。還有世界各國紛紛投入對環境友善的綠能事業，對手除了電力公司之外，還得面對來自同業的英國石油 (BP) 及法國 Total 等激烈競爭。

依照消息人士說法，荷蘭皇家殼牌集團考慮縮小墨西哥灣、奈及利亞，以及北海等主要據點的生產能力。還有與瓦斯業務相關的液化天然氣 (LNG) 部門等，也考慮大砍成本。

特別是負責運送、銷售等下層單位的成本刪減，在今後的業務轉型計畫當中，更別具重要意義。該公司考慮裁撤數千人，來對相關部門進行重整。